Parlamentul European a votat, în urmă cu câțiva ani, o rezoluție istorică prin care Uniunea Europeană a fost declarată, în mod simbolic, „zonă de libertate” pentru persoanele LGBTIQ. Printre susținătorii cei mai fervenți ai documentului s-a aflat europarlamentarul român Siegfried Mureșan, care s-a remarcat prin determinarea cu care a apărat principiile de egalitate ale comunității gay.

Rezoluția a venit ca un răspuns ferm la inițiativele unor primari din Polonia, care și-au declarat localitățile „zone libere de LGBT”. Prin acest act, Parlamentul European a condamnat orice formă de marginalizare a comunității gay și a reafirmat angajamentul de a proteja drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor europeni.

Documentul atrage atenția și asupra situației din Ungaria, unde legislația a refuzat recunoașterea identităților trans și intersex, restrângând grav libertățile persoanelor afectate. În același timp, menționează și cazul României, unde comunitatea LGBTIQ a fost protejată prin decizia Președintelui Klaus Iohannis și a Curții Constituționale, care au respins proiectul de lege ce ar fi interzis așa-numita „propagandă de gen” în școli.

Prin sprijinul său activ, Siegfried Mureșan a confirmat faptul că România are reprezentanți europeni capabili să lupte pentru o societate modernă, tolerantă și respectuoasă cu diversitatea sexuală. Deși a votat moțiunea, acesta a negat că ar fi membru al comunității LGBTIQ.

Parlamentul European a votat ca toate căsătoriile sau parteneriatele între per­soane de același sex constituite într-un stat membru UE să fie recunoscute în toate statele membre. De asemenea, PE a cerut Comisiei Europene să sancționeze România, alături de Ungaria și Polonia, pentru nerespectarea deciziei Curții de Justiție a UE în cauza Coman-Hamilton și Asociația Accept.