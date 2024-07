‘Situația este foarte serioasă, se simte ca o oală sub presiune’

Capacitățile de transport transfrontalier de energie electrică dinspre Vest de la granițele Austriei cu țările din sud-estul Europei au început să fie reduse semnificativ începând cu luna mai, iar nivelul reducerilor a devenit dramatic în iulie, numărându-se printre cauzele scumpirilor masive ale energiei angro consemnate în Balcani în ultima perioadă, inclusiv în România, în condiții de creștere amplă a consumului din cauza caniculei, de diminuare a producției și de explozie a importurilor Ucrainei, potrivit mai multor jucători din piața regională, citați de publicații de specialitate, potrivit Profit.ro.

″Situația este foarte serioasă, se simte ca o oală sub presiune″, a declarat Davor Bosnjak, trader la compania energetică croată Hep, potrivit Montel News. Conform acestuia, capacitatea de transport intraday la interconectările Austriei cu vecinii sud-estici a fost adesea redusă la zero în această perioadă. La rândul său, György Istvánffy, director de piețe la HUPX, operatorul bursei de energie din Ungaria, a arătat că reduceri de capacități de transport transfrontalier au fost consemnate pe multiple granițe, însă mai ales pe cea dintre Austria și Ungaria. ″Având în vedere prețurile extrem de mari și declinul importurilor, se poate presupune că unele dintre elementele critice ale rețelei din Austria au rămas fără capacitatea necesară tradingului transfrontalier″, a spus Istvánffy, pentru Balkan Green Energy News.

Gabor Szatmari, manager pentru Europa Centrală și de Est la Montel Analytics, a arătat că reducerile de capacitate de export de energie din Austria către Ungaria s-au manifestat constant în special dimineața și la vârfurile de consum de seară, adică exact în momentele în care regiunea are nevoie mai mare de energie din vest via Austria. ″Acest lucru afectează clar piața Europei de Sud-Est și are ca rezultat decuplarea acesteia, cu prețuri mai mari decât în Austria și în restul Europei Occidentale″, a spus el.

După cum a relatat Profit.ro, marii consumatori industriali de energie electrică din România, Bulgaria și Grecia s-au plâns oficial la Bruxelles de segregarea de facto din ultima perioadă a pieței europene unice de profil, regiunea Balcanilor confruntându-se cu creșteri masive ale cotațiilor angro la energie electrică, care nu au survenit și în Occident, și fiind lăsată să sprijine singură Ucraina, al cărei sistem energetic a fost distrus în bună măsură de agresiunea militară a Federației Ruse.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!