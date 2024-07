Șoferii pot rămâne fără permis dacă iau Paracetamol Sinus, energizante, sirop pentru tuse cu codeină

Dr. Ioana Stăncel, expert în sănătate publică, a explicat sâmbătă, la Antena 3, că unele energizante și medicamente consumate de șoferi pot provoca un rezultat fals pozitiv la consumul de droguri atunci când sunt opriți de poliție în trafic.

Context: Guvernul a adoptat pe 28 iunie o Ordonanță de Urgență care prevede că polițistul este obligat să rețină permisul de conducere dacă un șofer refuză testarea cu aparatul Drug-test până la primirea rezultatelor de sânge. Decizia a ridicat numeroase controverse pentru că, pe de-o parte, este invocată durata mare, uneori câteva luni de zile, până când șoferii primesc rezultatul că nu au consumat droguri și își pot recupera permisul. Pe de altă parte, o altă controversă este legată de faptul că aparatele Drug-test au dat rezultate fals pozitive până la 15-20% din cazuri, din cauza unor substanțe prezente în alimentație sau medicamente. „De la Nurofen, care este un ibuprofen, nu se pozitivează un drugtest pentru că ibuprofenul nu este o substanță psihoactivă”, a declarat dr. Ioana Stăncel. „Dar există diferite combinații de ibuprofen, de paracetamol, spre exemplu derivate de pseudoepinefrină, cele care sunt pentru răceală, pentru gripă, pentru temperatură”, care pot oferi rezultate fals pozitive la Drug-test în cazul șoferilor. „Eu, de exemplu, care conduc și am o răceală, nu am luat nimic care are epinefrină, epinefrina pozitivează testele”, a indicat aceasta. „Aceste medicamente pentru răceală, gripă, care au vasoconstrictori, care au epinefrină, pozitivează testele. La fel, sunt medicamente pentru tuse care au derivate de codeină, un opioid natural, și care la fel pozitivează testele. Unele dintre ele, cele pentru răceală, se eliberează fără prescripție medicală și atunci trebuie să citim contraindicațiile și se spune să se evite condusul și activitățile care necesită atenție, concentrare”, a mai declarat dr. Ioana Stăncel. Diabet, mac, energizante „Eu nu știu să existe acum medicamente de diabet care să pozitiveze testele”, a mai spus Ioana Stăncel, iar „macul alimentar nu pozitivează testele, extractele din mac din medicamente pozitivează testele”.

„Unele energizante pot să aibă substanțe anabolizante care sunt de natura drogurilor sintetice sau biologice opioide și de asemenea pot să pozitiveze testele. Am avut situația cu anabolizantele pentru sportivi, pot să pozitiveze testele pentru că unele dintre ele au diferite forme de amfetamină și acestea pozitivează testele”, a indicat acesta. „Paracetamolul simplu nu pozitivează testul, dar paracetamolul sinus, care conține o formă de epinefrină, pozitivează testul”, a mai declarat Ioana Stăncel.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!