Sondaje false în campania electorală: peste zece cazuri descoperite, autoritățile cerute să aplice sancțiuni

Campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie este marcată de un nou scandal: au fost identificate peste zece sondaje de opinie neautorizate, promovate pe platforme obscure și pagini anonime.

Aceste sondaje nu respectă regulile impuse de legislație, fiind lipsite de date esențiale precum metodologia, dimensiunea eșantionului sau marja de eroare. În lipsa acestor informații, rezultatele devin manipulatoare și pot influența greșit alegătorii.

Fenomenul este considerat periculos pentru integritatea procesului electoral, deoarece creează percepții false despre popularitatea unor partide și poate afecta decizia cetățenilor în ziua votului.

Organizațiile care monitorizează alegerile au cerut instituțiilor statului să intervină urgent, să identifice sursele și să aplice sancțiuni celor care publică sau distribuie aceste date înșelătoare.

Se subliniază că sondajele autentice trebuie să fie înregistrate și realizate de instituții acreditate, cu transparență totală, pentru ca electoratul să beneficieze de informații corecte și verificate.

Problema sondajelor false adaugă un strat suplimentar de tensiune într-o campanie electorală deja încărcată, unde dezinformarea riscă să devină o armă la fel de puternică precum promisiunile politice.