Stoltenberg: Summitul NATO de la Vilnius va transmite un mesaj ”pozitiv şi puternic” cu privire la cererea Ucrainei de aderare. NATO va transmite un ”semnal unit şi pozitiv” cu privire la calea aderării Ucrainei, anunţă Casa Albă

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se declară marţi, 11 iulie, înaintea summitului NATO de la Vilnius, ”încrezător asupra unui mesaj pozitiv şi puternic” privind o cale a unei aderări a Ucrainei la Alianţa Nord-Atlantică, relatează CNN.

Fiind întrebat dacă NATO va invita Ucraina să adere la Alianţă, Stoltenberg a răspuns că ”veţi vedea limbajul în câteva ore, pentru că finalizăm acum comunicatul” final.

”Ceea ce pot să spun este că sunt încrezător asupra unui mesaj pozitiv şi puternic cu privire la Ucraina şi la calea de urmat în vederea aderării”, a adăugat el.

Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba a anunţat luni că NATO a acceptat să nu impună Ucrainei un Plan de Acţiune în vederea Aderării (MAP), un proces oficial detaliat în cererea de aderare.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine’s path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 10, 2023