SUA suspendă vizele pentru şoferii de TIR străini. Motivul invocat ar fi că „pun în pericol vieţile americanilor”

Guvernul american a anunţat joi că suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini, acuzaţi că „pun în pericol vieţile americanilor” pe drumurile din SUA, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Suspendăm toate acordările de vize de muncă pentru şoferii de camione comerciale, cu efect imediat”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio pe reţeaua X.

„Numărul tot mai mare de şoferi străini care conduc camioane mari semiremorci pe drumurile americane pune în pericol vieţile americanilor şi afectează mijloacelor de trai ale şoferilor de camion americani”, a adăugat el.