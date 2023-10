SUA vor trimite Ucrainei un nou pachet de asistență militară în valoare de 200 de milioane de dolari

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a anunțat că Washingtonul va trimite Ucrainei un nou pachet de asistență militară în valoare de 200 de milioane de dolari, a declarat el în timpul unei reuniuni a miniștrilor apărării din cadrul NATO la Bruxelles, potrivit BBC.

Austin a confirmat că noul pachet va include, printre altele, rachete aer-aer AIM-9 Sidewinder și capacități de combatere a dronelor rusești.

De asemenea, anterior s-a anunțat că Washingtonul intenționează să trimită Kievului muniție pentru sistemele de rachete cu lansare multiplă HIMARS, rachete antitanc, precum și proiectile de artilerie de 155 și 105 mm.

Miercuri, 11 octombrie, secretarul american al apărării Lloyd Austin se află la Bruxelles, unde participă la negocieri între șefii departamentelor de apărare din țările NATO.

Totodată, în această zi are loc și următoarea reuniune a grupului aliaților occidentali ai Ucrainei în formatul Ramstein, unde se discută lunar alocarea de noi ajutoare militare pentru Kiev.

Austin a precizat pe pagina sa de Twitter că a avut deja o întâlnire cu președintele Ucrainei la Bruxelles.

President @ZelenskyyUa, it’s an honor to welcome you to an in-person meeting of the Ukraine Defense Contact Group here in Brussels.

The nearly 50 nations participating in today’s UDCG stand united with you and the people of Ukraine 🇺🇦 as you fight to defend your country. pic.twitter.com/L7Iu0xXRkA

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 11, 2023