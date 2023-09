Summitul G20 debutează la New Delhi – temele principale ale reuniunii liderilor (VIDEO)

Sprijinul acordat Ucrainei și reforma sistemului financiar global se numără printre principalele obiective ale președintelui american Joe Biden la summitul G20, care începe astăzi, 9 septembrie, la New Delhi. Liderul american, precum și cancelarul german Olaf Scholz și premierul britanic Rishi Sunak au sosit deja în capitala indiană.

Sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare și contracararea agresiunii militare și economice crescânde a Moscovei și Beijingului sunt subiectele pe care Joe Biden intenționează să se concentreze la summitul G20.

“Sperăm că summitul G20 va arăta că cele mai mari economii ale lumii pot coopera chiar și în vremuri dificile. În timp ce ne îndreptăm spre New Delhi, ne vom concentra pe obținerea unor rezultate tangibile pentru țările în curs de dezvoltare și pe realizarea de progrese în ceea ce privește prioritățile-cheie pentru poporul american – de la climă la tehnologie”, a declarat cu o zi înainte Jake Sullivan, consilierul președintelui american pentru securitate națională.

Unul dintre cele mai importante subiecte pentru Washington este reforma Băncii Mondiale. Este vorba despre creșterea volumului și simplificarea mecanismului de acordare a împrumuturilor pentru țările în curs de dezvoltare.

“Înarmat cu bani pentru Banca Mondială și cu promisiuni de implicare continuă a SUA, Biden speră să convingă economiile în creștere rapidă din Africa, America Latină și Asia că există o alternativă la proiectul chinezesc “O centură, un drum”, care a canalizat miliarde de dolari către țările în curs de dezvoltare, dar a lăsat multe dintre ele profund îndatorate”, notează Reuters.

SUA au criticat programul de împrumuturi al Chinei “O centură, un drum”. Ca parte a proiectului de 1.000 de miliarde de dolari. China oferă asistență prin credite țărilor în curs de dezvoltare. Cu toate acestea, Beijingul își rezervă dreptul de a cere rambursarea în orice moment. Acest lucru oferă Chinei o influență asupra altor națiuni. Împrumuturile de la Banca Mondială pot oferi economiilor în curs de dezvoltare o alternativă.

“Cei mai mari acționari ai Băncii Mondiale se vor așeza la masa negocierilor G20. Am cerut Congresului finanțarea necesară pentru a oferi 25 de miliarde de dolari, dar obținerea altor țări la bord și interesate de proiect reprezintă o creștere la 100 de miliarde de dolari”, a declarat un oficial de rang înalt de la Casa Albă, citat de CNN.

La New Delhi, președintele SUA va avea o întâlnire privată cu premierul indian. Washingtonul vede India ca pe o contrapondere strategică față de China. Cu toate că, în privința unor poziții principale, punctele de vedere ale Washingtonului și New Delhi nu coincid. De exemplu, în anul în care a deținut președinția în cadrul G20, India nu a condamnat războiul Rusiei împotriva Ucrainei și continuă să cumpere resurse energetice rusești. Potrivit Reuters, care citează oficiali indieni, în proiectul de documente finale ale summitului, New Delhi cere oficial liderilor G20 să ia în considerare punctele de vedere ale Rusiei și Chinei. În același timp, Moscova și Beijingul au blocat încercările țărilor occidentale de a include o condamnare fermă a agresiunii rusești în Ucraina.

“Data trecută, când am avut ultima reuniune G20, am reușit să elaborăm o declarație comună, o declarație. Și am observat că pentru unele țări astăzi pare să fie mai dificil să se ajungă la un acord asupra unei poziții clare de condamnare și pedepsire a Rusiei pentru decizia sa de a intra în război împotriva Ucrainei”, a declarat președintele Consiliului European, Charles Michel.

UE intenționează să îi îndemne pe liderii G20 să discute în cadrul summitului chestiunile legate de securitatea energetică și alimentară la nivel mondial, în legătură cu retragerea Rusiei din Inițiativa privind cerealele din Marea Neagră și cu atacurile armatei ruse asupra instalațiilor de depozitare a cerealelor și a infrastructurii portuare ucrainene.

