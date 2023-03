Suntem noi bizantinii?

Când Constantinopolul a căzut în sfârșit în mâinile otomanilor, marți, 29 mai 1453, Imperiul Bizantin și capitala sa supraviețuiseră până în acel moment timp de 1000 de ani după căderea Imperiului de Apus la Roma.

Mereu depășiți numeric într-o mare de dușmani, supraviețuirea bizantinilor depindese de diplomația sa realistă de a-și împărți inamicii, de a evita mlaștinile militare și de a asigura o descurajare constantă.

Generații de sacrificiu de sine au asigurat investiții ample pentru infrastructură. Fiecare generație a moștenit și a îmbunătățit apeducte și cisterne singulare, sisteme de canalizare și cele mai complexe și formidabile fortificații ale orașului din lume.

Progresul științific și inginerie strălucitoare au oferit imperiului avantaje precum galere rapide și aruncătoare de flăcări – un precursor antic al napalmului.

Legea a domnit suprem timp de aproape un mileniu după ce împăratul Justinian a codificat o jurisprudență romană de 1000 de ani anteriori.

Cu toate acestea, această bijuterie a coroanei veche de un mileniu a lumii antice, care odată a fost casa a 800.000 de cetățeni, mai avea doar 50.000 de locuitori când a căzut.

Pe ziduri erau doar 7.000 de apărători pentru a reține o uriașă armată turcă de peste 150.000 de atacatori.

Câștigătorii islamici au preluat orașul odată magic Constantin și l-au redenumit Istanbul. A fost casa renumitei Santa Sofia, cea mai mare biserică creștină din lume de peste 900 de ani. Aproape imediat, această „Biserică a Sfintei Înțelepciuni” a fost transformată în cea mai mare moschee de atunci din lumea islamică, urmată de minarete.

Deci, ce s-a întâmplat cu fortăreața orașului odinioară nestăpânit și cu imperiul său?

Creștinătatea se canibalise. Catolicismul occidental și ortodoxia răsăriteană au luptat la nesfârșit. Adesea, occidentalii s-au urât mai mult decât pe dușmanul lor comun.

În ultimele zile ale Constantinopolului, aproape niciun ajutor nu a fost trimis din Europa de Vest către orașul asediat.

De fapt, cu 250 de ani mai devreme, francii occidentali ai celei de-a patra cruciade ocoliseră din Țara Sfântă pentru a asalta orașul creștin presupus aliat Constantinopol. Apoi l-au jefuit și au deturnat Imperiul Bizantin pentru o jumătate de secol. Constantinopolul nu și-a revenit niciodată.

Ciuma Neagră din secolul al XIV-lea a ucis zeci de mii de bizantini și a speriat pe alți mii de a se muta din orașul înghesuit.

Dar imperiul îmbătrânit și pe moarte a luptat mai mult decât provocările diviziunilor interne sau o pandemie neprevăzută, dar mortală, și răspunsurile dezastruoase ale imperiului la aceasta.

Ultimele generații de bizantini moșteniseră o reputație globală și un nivel de trai pe care ei înșiși nu le mai câștigau.

Au neglijat fostele lor valori civice și au dus lupte nesfârșite pentru texte religioase obscure, doctrine și vocabular.

Nu și-au extins armata și marina anemică. Ei nu și-au reunit imperiul împrăștiat vorbitor de greacă. Ei nu și-au întreținut în mod corespunzător zidurile lor, cândva dătătoare de viață.

În loc să câștige bani prin comerțul lor obișnuit non-stop, ei și-au umflat moneda și au fost forțați să topească obiectele de aur și argint moștenite ale orașului.

Bizantinii odată înțelepți și înțelepți au devenit îngâmfați și naivi. Lipsa copiiilor a devenit ceva comun. Cei mai mulți au preferat acum să locuiască în afara a ceea ce devenise un oraș pe jumătate gol, adesea murdar și prost întreținut.

Între timp, ei au subestimat puterea în creștere a otomanilor care le-au tăiat sistematic imperiul. Până la mijlocul secolului al XV-lea, armatele islamice erau gata să exploateze slăbiciunile bizantine fatale.

Sultanul Mehmed al II-lea a anunțat cu măreție că otomanii sunt acum adevărata, singura putere mondială. Armatele otomane ascendente aveau să treacă în cele din urmă până la porțile Vienei într-un efort de a conduce toate ținuturile vechiului imperiu roman.

Ar trebui să ținem seama de ultimele generații de bizantini.

Nicăieri nu este preordonat că America are dreptul din naștere de a rămâne civilizația preeminentă a lumii.

O China ascendentă pare ciudat de asemănătoare cu otomanii. Beijingul consideră că Statele Unite ale Americii sunt decadente, care nu merită bogăția sa, trăind dincolo de posibilitățile pe care le are pe fumul trecutului – și foarte curând suficient de vulnerabile pentru a putea provoca în mod deschis.

Stânga și dreapta par să se urăsc reciproc mai mult decât pe dușmanii lor comuni.

La fel ca bizantinii, americanii au renunțat să-și apere propriile granițe și pur și simplu au ridicat din umeri, când milioane de oameni i-au depășit după bunul plac.

Centrele noastre odinioară emblematice, cum ar fi Constantinopolul de dinainte de toamnă, sunt acum murdare, pe jumătate pustii, periculoase și disfuncționale.

America tipărește mai degrabă decât face bani, deoarece băncile sale se clătinesc aproape de faliment.

În mod similar, americanii cred că sunt invincibili fără a se asigura în realitate că sunt. Militarii noștri sunt mai îngrijorați că sunt „woke” decât mortali.

La fel ca bizantinii, americanii au devenit iconoclaști sarcinați, mai dornici să dărâme arta și sculptura pe care nu mai au talentul să le creeze.

Dogma trezită actuală, luptele de cuvinte obscure și cultura sanctimonioasă a anulării sunt la fel de antitetice cu generațiile trecute ale celui de-al Doilea Război Mondial, așa cum a fost ultima generație a Constantinopolului cu fostele mari ere ale împăraților Constantin, Iustinian, Heraclius și Leu.

Bizantinii nu s-au trezit niciodată la timp pentru a înțelege ce au devenit.

Până acum nici americanii nu au făcut-o.

Victor Davis Hanson este un clasicist și istoric la Instituția Hoover, Universitatea Stanford și autorul cărții „The Second World Wars: How the First Global Conflict Was Fight and Won”, din Basic Books.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!