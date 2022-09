Televiziunele rusești recunosc o „victorie substanțială” a armatei Kievului

Televiziunea rusească de stat a difuzat vineri un interviu ce recunoaște că armata Ucrainei a reușit o „victorie substanțială”, după ce forțele de apărare ucrainene au spart linia frontului într-un avans-fulger, transmite Reuters.

Avansul ucrainean de lângă Harkov a fost cel mai rapid raportat de oricare dintre cele două părți în ultimele luni și este unul dintre cele mai mari schimbări de ritm în război de când forțele Rusiei au abandonat un asalt dezastruos asupra capitalei Kiev în martie.

Analiștii militari occidentali declară că avansul îi plasează pe ucraineni în raza de tragere asupra principalei gări pe care se bazează Moscova pentru a-și susține forțele armate în estul Ucrainei și ar putea tăia aprovizionarea pentru mii de soldați ruși.

După o zi în care nu a furnizat aproape niciun răspuns, ministerul rus al apărării a publicat imagini cu trupele sale care se grăbesc să întărească zona.

„Faptul că a avut loc o breșă în apărarea noastră este deja o victorie substanțială pentru forțele armate ucrainene”, a declarat șeful administrației pro-ruse ce a fost instalată să ocupe provincia Harkov, Vitali Gancev, în cadrul unui interviu la televiziunea rusă de stat. Legislația rusă interzice toate reportajele privind conflictul care deviază de la relatările oficiale.

Ulterior, Kremlinul a refuzat să comenteze avansul de 50 de kilometri al trupelor ucrainene prin Balakliia, care pare să-i fi luat pe ruși prin surprindere. Administrația Moscovei a îndreptat întrebările către armata rusă.

Officially: Vysokopillya and Balakliya were liberated from the occupiers.

Special agents of the Special Operations Center „A” of the SBU, together with their comrades from the Defense Forces, liberated the city from the russians pic.twitter.com/Ez1YorcoFm

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 9, 2022