The Washington Post: Forţele Speciale ruse Spetsnaz şi-au pierdut până la 90% dintre oameni în Ucraina, arată documentele clasificate divulgate pe reţele de socializare. Rusia are nevoie de până la zece ani să le refacă

Forţele Speciale ruse Spetsnaz au pierdut până la 90% dintre militarii de elită în Ucraina, potrivit documentelor clasificate americane divulgate pe reţele de socializare, dezvăluie The Washington Post (WP), iar comandamentul rus, iritat de faptul că trupele ruse nu avansează pe front a decis, însă de la începutul operaţiunii militare speciale să trimită Forţe Speciale pentru a desfăşura misiuni obişnuite.

The Washington Post estimează că reconstituirea unităţilor pierdute de ruşi în Ucraina ar putea să dureze până la zece ani, transmite News.ro.

More elite Russian airborne spetsnaz stormtroopers taken as POWs.#OSINT #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/3zFULWsXXM

