Trei morți după inundațiile El Niño din Ecuador și Peru, Keiko Fujimori promite ajutoare de urgență

Ploile torențiale și inundațiile asociate fenomenului climatic El Niño au provocat moartea a trei persoane în Ecuador și Peru.

Potrivit Associated Press, alerta de cod roșu de ploi din Peru a fost prelungită până luni.

În localitatea Piura, aproximativ 400 de persoane au fost evacuate din locuințele inundate, iar circa 2.000 de familii au fost afectate, potrivit bilanțului preliminar.

Președinta statului Peru, Keiko Fujimori, a promis acordarea unor ajutoare financiare de urgență, în timp ce guvernul coordonează asistența internațională oferită de Statele Unite și China.

În Ecuador, autoritățile au raportat peste 2.200 de incidente cauzate de inundații și alunecări de teren, iar meteorologii avertizează că fenomenul ar putea avea o intensitate deosebit de mare până în februarie.

Sursa: Redacția timpul.md