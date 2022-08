Ucraina planifică izolarea rușilor pe malul de est al Niprului prin atacurile din Crimeea. ISW: Liniile de aprovizionare sunt grav afectate

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War), un grup de experți americani care analizează zilnic situația războiului din Ucraina, susține că atacurile de pe 9 și 16 august asupra unor baze și depozite din Crimeea fac parte din deja celebra contraofensivă ucraineană din sud și au afectat liniile de aprovizionare ale rușilor în regiune.

Experții de la Institutul pentru Studiul Războiului susțin în analiza de miercuri că exploziile de pe 16 august 2022 la un depozit de muniții din satul Maiske, districtul Dzhankoy, Crimeea au provocat daune semnificative pentru resursele rusilor și au perturbat serios liniile de transport și aprovizionare. Autoritățile ruse au suspendat temporar serviciul feroviar de pasageri din Rusia către Crimeea, în urma atacului, susține ISW. În acest timp, agenția de presă rusă Tass a anunțat marți seară că traficul feroviar a fost reluat în regiune.

Marți, 16 august, s-au înregistrat explozii și incendii la un depozit de muniție, o stație de transformare din districtul Dzhankoy și la un aerodrom de la o bază militară de lângă localitatea Gvardeyskoye, toate în Crimeea.

Armata ucraineană nu a revendicat oficial responsabilitatea pentru aceste explozii, dar un înalt oficial ucrainean anonim a declarat pentru NYT că în spatele exploziilor se află ”o unitate militară ucraineană de elită care operează în spatele liniilor inamice”. Ministerul rus al Apărării a numit exploziile un ”rezultat al sabotajului”.

Un atac ucrainean asupra țintelor logistice din Crimeea, care este teritoriul suveran al Ucrainei, nu ar încălca angajamentele Kievului față de partenerii occidentali cu privire la utilizarea armelor furnizate de Occident, nici politica Statelor Unite cu privire la dreptul Ucrainei de a folosi forța pentru a-și recâștiga teritoriile, inclusiv cele confiscate de Rusia în 2014. Nu există indicii că forțele ucrainene au folosit arme furnizate de SUA în atacurile recente din Crimeea și este puțin probabil ca astfel de arme să fie folosite, deoarece țintele sunt departe de raza de acțiune a sistemelor furnizate de SUA, scrie ISW, transmite Observatornews.

Imaginile din satelit arată că exploziile din Dzhankoy din Crimeea au provocat distrugeri semnificative.

New satellite images by @planet. Explosions at the Russian army ammunition depot near #Dzhankoy in the occupied Crimea. 16/08/2022@cxemu pic.twitter.com/LABop49nYy

— Kyrylo Ovsianyi (@KOvsianyi) August 16, 2022