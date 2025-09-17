Ulianovschi, acuzat de finanțare ilegală în campania sa din 2024. Reacția politicianului

Președintele Partidului Social Democrat European (PSDE), Tudor Ulianovschi, fost candidat la prezidențiale și actual pretendent la funcția de deputat, este acuzat că ar fi cheltuit în campania din 2024 peste 1,4 milioane de dolari, sumă care ar fi venit din donații și care n-ar fi fost raportată integral la Comisia Electorală Centrală.

Acuzațiile vin de la omul de afaceri Ștefan Efros, stabilit în SUA. „Sunt acuzații total nefondate”, spune, în replică, Ulianovschi.

Omul de afaceri Ștefan Efros publică o înregistrare video din care se observă cum sunt transmise niște sume de bani. Acesta susține că deși Ulianovschi ar fi declarat la CEC suma de circa jumătate de milion de lei pentru cheltuielile de campaniei la alegerile prezidențiale, bugetul real ar fi depășit 1,4 milioane de dolari.

Mai mult, Efros afirmă că suma nu se regăsește în declarație așa cum „majoritatea plăților se făceau în numerar, ca în videoclip”.

În replică, Ulianovschi spune că afirmațiile omului de afaceri ar fi „acuzații total nefondate”.

„Vin acuzații total nefondate, exact în campania parlamentară, exact atunci când PSDE a început să crească în sondaje. Este un fals absolut că această persoană, care are probleme cu legea în Republica Moldova, cu dosare penale, brusc a apărut ca un susținător al unui partid, al unei persoane, cu niște acuzații total nefondate și fără probe”, a declarat Tudor Ulianovschi.