VIDEO // Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare

Partidul de la guvernarea a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru a-l șantaja după alegeri, când formațiunea pe care o conduce, Partidul Nostru, va accede în Parlament. Despre aceasta Renato Usatîi a anunțat în cadrul emisiunii ”Vocile puterii” de la Exclusiv TV.

”Decizia judecății, luată într-o ședință secretă, de anulare a ordonanței prin care am fost scos de sub urmărire penală, a fost atacată la Curtea de Apel. Cei „galbeni” au intervenit și au propus ca ședința Curții să fie fixată după alegeri, ca să mă „pună la perete”. Pe mine nu m-a strâns la perete FSB, Plahotniuc… Orice încercare de a mă intimida sau de a mă presa se va termina foarte dureros pentru ei, chiar în aceeași zi! Nu poate nimeni să mă „pună la zid”!”, a declarat Renato Usatîi.

Președintele Partidului Nostru spune că după toată experiența prin care a trecut în 11 ani de activitate politică, aceste sperietori nu sunt decât vorbe goale.

”Nici FSB-ul nu a reușit să mă oprească, atunci când au încercat să-i intimideze pe părinții mei. Nici când mă șantajau că, dacă nu semnez anumite acorduri, voi fi întemnițat în celula lui Magnițki. Nici atunci când doamnele din Partidul Nostru și părinții mei primeau video-uri cu amenințări din partea celor din Wagner, ca să mă oblige să ies din cursa prezidențială. Acum cine să mă sperie? Grosu? Recean? Maximum cu ce mă pot „amenința” astăzi este să nu permită formației „Ruki Vverh” sau lui DJ Smash să intre în țară”, a mai spus Renato Usatîi.

Liderul Partidului Nostru a dezvăluit recent că un grup de deputați PAS, împreună cu controversatul bancher Gherman Gorbunțov și judecătorul Valeriu Curicheru, au anulat în secret ordonanța Procuraturii Generale din 2022 prin care Renato Usatîi a fost scos de sub învinuire penală. Ulterior, Renato Usatîi a contestat decizia la Curtea de Apel.