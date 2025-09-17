Vlad Plahotniuc vorbește despre faptele bune ale Fundație „Edelweiss” și anunță reluarea programului. Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale ale acestuia, sunt enumerate programele lansate de Plahotniuc. Clipul a fost însoțit și de un mesaj în care Partidul PAS este acuzat că a distrus proiectele lansate de ex-liderul democrat.

„Am crezut întotdeauna în lucrul bine făcut și mereu am încercat să perfecționez orice proiect pe care l-am început, fie că a fost vorba despre afaceri sau politică. Și mi-a reușit. Unul dintre proiectele mele de suflet este, fără îndoială, Fundația „Edelweiss”. Știu că a adus multă lumină și rezultate concrete pentru mii de oameni. Cei care au beneficiat de proiectele „Edelweiss” nu au uitat de acest sprijin. Nu uit nici eu mesajele lor de mulțumire”, se arată în mesajul lui Plahotniuc.

Totodată, fostul lider democrat a acuzat PAS că a distrus toate proiectele fundației, după ce a venit la guvernare.

„Au fost șterse cu buretele fără remușcări. Ce au adus în loc? Sărăcie, deznădejde și regres. Așa nu mai poate continua. „Edelweiss” a fost o poveste frumoasă. Însă povestea nu s-a încheiat. Am crezut și cred în continuare în acest proiect. Și vă invit să credem împreună în lucruri bune și frumoase pentru oameni. Pe curând”, a conchis Vladimir Plahotniuc.

Fundația „Edelweiss” a fost înființată în anul 2010 de către Vladimir Plahotniuc pentru a „sprijini oamenii talentați și dezavantajați” din Republica Moldova. Pe parcursul activității sale, proiectul a întreprins diverse acțiuni și campanii de binefacere, printre cele mai cunoscute fiind campania „O nouă viață”, care oferea mamelor, direct în maternitate, o cutie cu produse necesare pentru primele luni de viață a bebelușilor. Campania s-a desfășurat în 24 de maternități din Republica Moldova.

Alte campanii de caritate au vizat studenții, bursieri ai Fundației, profesori, oameni de cultură. La fel, Fundația a avut și propria sa Gală „Edelweiss”.