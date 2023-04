ULTIMA ORĂ! 200 de cazuri de corupție la postul de inspecție ANSA de la PTF Leușeni-Albița: 20 de funcționari, cercetați penal

20 de funcționari, angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) sunt cercetați penal, fiind suspectați de corupție pasivă. Ofițerii CNA sub conducerea PA au efectuat percheziții în birourile de serviciu, la domiciliu și în mașinile suspecților. Directorul CNA, Iulian Rusu a precizat că este vorba despre postul de inspecție ANSA de la PTF Leușeni-Albița, potrivit Deschide.md.

„În cele 20 de cauze penale ofițerii CNA au documentat circa 200 de cazuri de transmitere și primire a mijloacelor financiare care variau între 100 și 1000 de lei pentru a nu documenta și a nu verifica în modul corespunzător loturile de marfă în baza responsabilităților pe care le dețineau”, a declarat Iulian Rusu.

De asemenea, șeful CNA a precizat că în total au fost efectuate 37 de percheziții, unde au fost vizați 20 de funcționari ai ANSA. Este vorba despre 15 inspectori principali și 5 inspectori superiori.

„Perchezițiile au fost efectuate în birouri de serviciu la domiciliu și în mijloacele de transport. În rezultatul efectuării perchezițiilor au fost ridicate 106 mii lei 18 mii de euro, 200 de dolari și o sumă nesemnificativă d elei românești. O parte din aceste mijloace financiare au fost depistate chiar în rezultatul perchezițiilor în incinta posturilor de inspecție ANSA. Au fost ridicate 20 de telefoane mobile și mai multe documente relevante pentru cauzele penale deschise”, a precizat șeful CNA.

Toți cei 20 de funcționari ANSA urmează sunt cercetați în stare de libertate, fiind aduse la cunoștință ordonanțele în privința recunoașterii în calitate de bănuit.

Acțiunile de urmărire penală au fost efectuate în colaborare cu ANSA.

„Împreună cu echipa ANSA am declarat toleranța zero la faptele de corupție. Am efectuat măsuri de prevenire a actelor de corupție iar în cazul în care au existat careva abateri am informat CNA. Depunem un efort consistent pentru instruirea inspectorilor din cadrul ANSA. Am instruit peste 300 de inspectori, am digitalizat actele, au fost modificate unele proceduri. Mărirea eficienței controalelor, am informat CNA, am depus efortul necesar ca să aducem o claritate ceea ce se Conducerea ANSA va monitoriza riscurile de corupție și vom colabora cu CNA pentru contracararea acestor fapte”, a declarat directorul general ANSA Radu Musteață.

Cei 20 de funcționari ANSA sunt bănuiți de corupere pasivă.

