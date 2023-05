Ultima speranță a Moscovei, după ce trupele lui Putin au fost nimicite pe frontul din Ucraina

Ministerul rus al Apărării oferă migranților din Asia Centrală plăți lunare de până la 4160 de dolari pentru a-i trimite pe linia frontului din Ucraina și un bonus de 2390 de dolari pentru semnarea unui contract pentru a servi în armata rusă, susține ministerul britanic al Apărării în evaluarea de luni, relatează Hotnews.

Recrutorii ruși, care vorbesc tadjik și uzbecă, încearcă să recruteze persoane din moschei și birouri de imigrare. Pe lângă bonusurile în bani, li se promite procesarea accelerată a cetățeniei ruse, între șase luni și un an în loc de cinci ani, cât durează de obicei.

Serviciile militare secrete britanice consideră că migranții recrutați vor fi trimiși pe front, unde trupele rusești suferă pierderi grele.

Ministerul rus al Apărării apelează la migranți ca parte a unui plan de recrutare a 400.000 de voluntari pentru a lupta în Ucraina.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 8 May 2023.

