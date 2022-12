Un arheolog amator a descoperit scheletele mai multor soldați români la Slănic Moldova

Vasile Boboc, un arheolog amator din Dărmănești, Bacău, a descoperit rămășițele a șase soldați români care au luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial. Osemintele se aflau într-o fostă zonă de front.

În urma unei cercetări cu detectorul de metale, Boboc a găsit osemintele a șase soldați români care au luptat în Al Doilea Război Mondial. Cei șase făceau parte din Regimentul 80 Infanterie, transmite Adevarul.ro.

Scheletele au fost descoperite în zona Cernica, Slănic Moldova, Bacău, unde s-au dus lupte intense.

Odată cu scheletele, a găsit și obiecte din dotarea soldaților, elemente de armament, muniție și plăcuțe de identificare.

Vasile Boboc, arheologul de război

Nu e prima descoperire făcută de arheologul amator din Dărmănești. În 2019, Vasile Boboc a găsit, cu ajutorul detectorului de metale, rămăşiţele unui soldat român din Primul Război Mondial.

Cu două luni înainte, acelaşi arheolog de ocazie descoperise şi rămăşiţele unui ofițer german, pe aceeaşi linie a frontului din urmă cu peste 100 de ani.

Bărbatul din Dărmăneşti era împreună cu un prieten, lângă cimitirul internațional de la Valea Uzului. La aproape un kilometru distanță au făcut descoperirea. Prima dată au găsit casca și apoi, cu ajutorul detectoarelor, au scos la suprafață restul obiectelor.

„Am văzut o cască. M-am uitat la ea şi am văzut că e un model francez, dată în dotarea armatei române. Am văzut un semn şi am scos baioneta, era lângă o piatră cu muşchi. Am mai detectat şi au început să iasă şi oasele la iveală. Am găsit o lingură am găsit cana de băut apa, am găsit o muzicuţă şi un pic mai la vale puşca şi muniţia“, a povestit atunci Vasile Boboc.

„Ne-am dat seama că este vorba despre un soldat român şi ne mândream că e eroul nostru necunoscut. Am făcut un monument în cinstea eroului necunoscut”, a completat arheologul amator.

De peste 9 ani, de când face arheologie ca amator, Vasile Boboc a descoperit mai multe obiecte care au ajuns în vitrinele muzeului de istorie.

