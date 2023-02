Un avion al armatei ruse s-a prăbușit în regiunea Belgorod, aproape de granița cu Ucraina: Pilotul a murit

Joi, un avion militar s-a prăbușit în districtul Valuysky din regiunea rusească Belgorod, a declarat guvernatorul regiunii Viaceslav Gladkov, scrie agenția rusă de știri TASS. Cauza ar fi o „defecțiune tehnică”.

„Un avion al Ministerului Apărării s-a prăbușit în Valuysky. O echipă de anchetă și ofițeri EMERCOM lucrează acum la fața locului”, a scris el.

Astfel, potrivit lui Gladkov, nu se cunoaște cauza prăbușirii avionului, iar situația este sub control.

An Su-25 attack aircraft crashed in the #Belgorod region. The pilot ejected unsuccessfully and died. As a result of that, a barn with hay burned out.

According to official information, the cause of the accident was a technical malfunction of the aircraft. pic.twitter.com/l32t1OoE3K

— NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2023