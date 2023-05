Unii agenți economici din R. Moldova cumpără gaz la prețul de 11-14 lei, iar cetățenii simpli plătesc peste 29 de lei metrul cub, susține Usatîi. Reacția lui Recean

Cei mai mari agenți economici din Republica Moldova, 78 la număr, cumpără gaze naturale la prețul de 11 – 14 lei pentru un metru cub, iar cetățenii simpli și firmele mai mici plătesc în continuare peste 29 de lei, a dezvăluit luni, 29 mai, liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în cadrul unui briefing de presă. Prim-ministrul Dorin Recean a reacționat imediat, menționând că „Guvernul monitorizează această situație și va interveni”, scrie Ziarul Național.

„Unii agenți economici plătesc pentru gaz în jur de 13 lei, iar cetățenii și alți agenți economici – peste 29 de lei. Doream să ies cu declarații despre aceste lucruri după summitul Comunității Politice Europene, dar în ultima perioadă au apărut multe speculații. Am decis să vă spun cum am fost furați de miliarde de lei și suntem furați și acum. Suntem furați frumos. Astăzi sunt în R. Moldova peste 20 de companii care au dreptul de a importa gaze naturale și ulterior să le vândă. Unele din ele sunt moarte, iar altele – foarte vii și active. Voi da numele a cinci companii foarte active: „National Parc Energy”, „SD Energy”, „Natural Gas DC”, „Rotalin Gas” și „Trans-auto Gaz”. Ultima este o companie de stat, controlată de „Moldovagaz” printr-o firmă intermediară. Toate aceste firme livrează mai multor agenți economici gaze naturale la prețuri între 11 – 14 lei. Noi nu putem învinui aceste firme că vând agenților economici gaz la prețuri mai mari decât vinde cetățenilor „Moldovagaz” – peste 29 de lei”, a subliniat Usatîi.

De asemenea, fostul primar de Bălți a dezvăluit care ar fi cei mai mari clienți ai celor cinci firme private și de ce cetățenii sunt puși în situația să plătească în continuare peste 29 de lei pentru fiecare metru cub de gaze consumat.

„Trans-auto Gaz” are contracte cu „Lafarge Ciment”, „Glass Container Company”, care consumă peste 2 000 000 de metri cubi de gaze. Această companie mai are contract cu fabrica de sticlă, care e tot o companie cu capital de stat. Mai este compania „Zernoff” și altele. Vineri erau 78 de companii, care cumpărau gaz cu prețuri cuprinse între 11 și 14 lei. Iar noi, cetățenii simpli și agenții economici mai mici, continuăm să plătim 29 de lei pentru gazul cumpărat anterior de Spânu&Co. Astfel, cetățenii noștri încă mult timp vor continua să cumpere gazul lui Spînu și o să suferim din cauza incompetenței lor și a unor interese financiare personale. Cei care au un consum mare au plecat deja la privat. Mai mult, Comisia pentru Situații Excepționale, prin intermediul unei decizii, a suspendat anul trecut eliberarea licențelor noi pentru alte companii care vor să importe gaze. Prin această decizie, a fost format un „cuib economic” favorabil pentru companiile care sunt deja pe piață. Se vehicula că a fost luată această decizie pentru ca „Gazprom” să nu deschidă vreo firmă etc., dar lucrurile nu sunt așa”, a continuat Usatîi.

Potrivit lui, șeful de la „Franzeluța” ar fi mers la Guvern să ceară permisiunea de a cumpăra gaz mai ieftin, însă i s-ar fi spus „nu”: „Și asta pentru că trebuie de epuizat gazul lui Spînu. Și celor de la CET Nord Bălți nu i s-a recomandat să semneze un contract cu una dintre firmele de pe lângă Moldovagaz”.

Despre toate aceste lucruri ar ști și „opozantul” Igor Dodon, însă dânsul tace, pentru că ar fi conectat la o firmă privată care importă gaz.

„Presupun că unii dintre cei aflați la guvernare primesc șpagă de la companiile de stat și de la cele private. De ce șeful „Moldovagaz”, Vadim Ceban, nu a ieșit în fața cetățenilor și să le spună să semneze contracte cu „Trans-auto Gaz”, care vinde gazul cu 11 – 14 lei? Deoarece Ceban a negociat contracte cu cei mai mari consumatori de gaze naturale. El are interes și în unele companii private, care vând cu 11 – 14 lei. De ce „Moldovagaz” vinde cu 29 de lei, iar „Trans-auto Gaz” cu 11 – 14 lei? Este o crimă. De ce tace Dodon? „SD Energy” a fost fondată pe timpul când Dodon era președinte. Acționar la firmă, cu 50%, era șoferului fratelui lui Dodon. De ce Dodon nu iese și să spună cetățenilor să semneze cu firmele private? Atunci Dodon (când era președinte n.r.) câștiga la fiecare metru cub de gaz în jur de 40 de bani, pentru că prețul era de 4,5 lei. Astăzi această firmă câștigă 4 lei la fiecare metru cub de gaz. Această tăcere este cumva convenabilă. Toți acești oameni fac bani, în detrimentul cetățenilor”, a dezvăluit aceeași sursă.

Usatîi susține că a făcut un experiment, iar astăzi a primit confirmarea.

„Am trimis mai multe solicitări companiilor care vând gaz. Am trimis din partea persoanelor fizice și juridice. Unele dintre ele mi-au răspuns astăzi-dimineață. Una dintre companiile private a invitat astăzi o persoană fizică, un locuitor al capitalei, și a semnat cu el un contract de furnizare a gazelor. Prețul convenit în contract (a arătat contractul n.r.) este de 14,5 lei pentru un metru cub. Prima persoană fizică care a semnat un astfel de contract. Omul simplu poate cumpăra gaz cu 14,5 lei. Dar de ce nu a ieșit Dorin Recean, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și să spună că e posibil acest lucru? ANRE știe prețurile, lista de companii. Despre contract trebuia să vorbească domnul Recean. Această informație trebuia desecretizată, iar cetățenii să cumpere gaz mai ieftin. Domnul Recean a spus la ședința Guvernului: „o să ne clarificăm cu unii șmecherași, care nu sunt solidari cu cetățenii de rând ai R. Moldova”. Dle Recean, cine nu este solidar? Companiile private care vând gaz de două ori mai ieftin pentru producătorii autohtoni, pentru ca să nu le fie distruse afacerile sau… Ați spus că vor scădea prețurile, că „Energocom” va semna noi contracte… Bun, ieșiți săptămâna aceasta și faceți gazul pentru toți să fie 14,5 lei”, a punctat Usatîi.

La puțin timp, prim-ministrul Dorin Recean a comentat informațiile, potrivit cărora unele întreprinderi beneficiază de prețuri speciale pentru consumul gazelor naturale.

„Guvernul monitorizează această situație și va interveni. Prețul actual la gazele naturale e dictat de necesitatea de a compensa devierile de preț și nu este echitabil ca această diferență de preț să fie acoperită doar de unele întreprinderi și de consumatorii casnici. O decizie în acest sens va fi luată miercuri de Comisia pentru Situații Excepționale. În același timp, așa cum am spus anterior, Guvernul caută furnizori alternativi și posibilități pentru a reduce costul la gazele naturale și sunt sigur că vom avea știri bune pentru toți consumatorii în cel mai scurt timp”, a spus șeful Executivului.

