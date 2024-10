Vă dor picioarele în timpul mersului? Poate fi simptomul unei boli grave

Durerile de picioare în timpul mersului, sub forma unor crampe musculare ce pot duce chiar la șchiopătare, pot indica o boală cardiovasculară frecvent întâlnită, care poate duce la complicații severe, dacă nu este diagnosticată și tratată corespunzător. Boala arterială periferică apare atunci când la nivelul țesuturilor nu ajunge suficient sânge, din cauza depunerilor de colesterol și de calciu pe peretele vascular arterial. Plăcile de aterom duc în timp la îngustarea vasului de sânge. Drept urmare, fluxul sanguin scade, viabilitatea mușchiului este afectată, iar în cazurile severe se poate ajunge la necroză și chiar amputație. De cele mai multe ori, boala arterială periferică se manifestă la nivelul picioarelor, provocând claudicație, adică afectarea mersului, din cauza durerii. Pacienții cu suspiciune de boală arterială periferică trebuie examinați de medicul cardiolog cu mare atenție, cu determinarea indicelui gleznă-braț (simplu sau la efort), a presiunii de perfuzie a tegumentelor și prin evaluare imagistică. Printre investigațiile imagistice care pot fi indicate se numără ecografia Doppler, angio-CT sau angio-RM. Standardul de aur în diagnosticarea bolii arteriale periferice este însă o arteriografie periferică, o metodă minim invazivă, care permite medicului să examineze vasele de sânge din interior, prin intermediul unui cateter, și să stabilească gradul de afectare. De asemenea, investigația, care se realizează sub anestezie locală, are un rol important în stabilirea tratamentului de revascularizare. Odată stabilit diagnosticul de boală arterială periferică, medicul va recomanda pacientului, în funcție de caz, modificarea stilului de viață, inclusiv a dietei, tratament medicamentos, iar în cazurile severe va indica o intervenție de revascularizare. Aceasta poate fi realizată prin chirurgie vasculară sau minim invaziv, printr-o procedură de cardiologie intervențională – angioplastie periferică sau aterectomie – în funcție de caz.

La SANADOR, pacienții au acces la consulturi de specialitate asigurate de medici cu experiență și la toate investigațiile necesare pentru diagnosticul corect al bolii arteriale periferice și stabilirea planului adecvat de tratament. Intervențiile de revascularizare, atunci când există indicație în acest sens, sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR, în condiții de maximă siguranță, atât prin chirurgie vasculară, cât și minim invaziv, prin proceduri moderne de cardiologie intervențională, cum este, spre exemplu, aterectomia cu sistemul Jetstream. Procedurile de cardiologie intervențională sunt realizate în Laboratorul de Cateterism al Spitalului Clinic SANADOR, dotat cu aparatură ultraperformantă, inclusiv cu două angiografe Philips Azurion 7. Intervențiile de chirurgie vasculară, atunci când sunt necesare, se desfășoară în cele mai bune condiții, într-un bloc operator foarte bine dotat, iar pacienții primesc asistență medicală de specialitate pe Secția de Anestezie și Terapie Intensivă, singura din sistemul medical privat din România acreditată ca secție ATI de categoria I.

