Valeriu Munteanu, deputat AUR: “Să nu ne fie frică să spunem adevărul: Basarabia e România!”

Cu ocazia Marcări a 107 ani de la unirea Basarabiei cu țara mamă ROMÂNIA Valeriu Munteanu deputat aur a transmis un mesaj fraților basarabeni de dincolo de Prut. “Astăzi, 27 martie, cinstim unul dintre cele mai luminate momente din istoria noastră: Unirea Basarabiei cu România, votată în 1918 de către Sfatul Țării de la Chișinău, într-o primă împlinire a visului de veacuri – România Mare.

Acum 107 ani, deputații Basarabiei, români dintre Prut și Nistru, au avut curajul și demnitatea de a spune: Da, vrem să fim din nou acasă! Pentru că suntem parte a națiunii române! A fost o decizie de reparație istorică, dar și un gest de luciditate politică, într-un timp în care prăbușirea imperiilor lăsa popoare întregi în haos și nesiguranță.

Astăzi, ca deputat în Parlamentul României și ca fiu al Basarabiei, spun răspicat: Unirea nu este trecutul nostru – este viitorul nostru! Nu vom fi o națiune întreagă până când cele două capitale românești – București și Chișinău – nu vor fi legate într-un singur stat, pentru vecie.

Nu unirea trebuie justificată, ci separarea trebuie explicată, la Chișinău, dar și la București, or, în ambele capitale, marii decidenți politici preferă să stea în tufișurile umbroase ale istoriei, or generația noastră are nu doar dreptul, ci datoria de a închide această rană deschisă a istoriei.

Unirea nu se face doar prin discursuri, ci prin autostrăzi, prin școli, prin cultură, prin investiții și prin viziune, curaj și multă voință politică. Și vă asigur: atât timp cât mai pot ține un steag, voi lupta pentru reîntregirea națională – pașnic, democratic, dar hotărât.

Să nu ne fie frică să spunem adevărul: Basarabia e România”, a încheiat deputatul.