Verdict în procesul uciderii rapperului Tupac Shakur. Cine l-a omorât pe interpret în urmă cu 30 de ani

Procesul uciderii lui Tupac Shakur s-a încheiat, iar instanța a găsit un vinovat, după 30 de ani de la crimă.

La aproape 30 de ani de la moartea lui Tupac Shakur, unul dintre cele mai cunoscute cazuri nerezolvate din istoria muzicii rap are, în sfârșit, un verdict. Duane „Keffe D” Davis, fost lider al bandei South Side Compton Crips, a fost găsit vinovat de crimă pentru rolul său în atacul armat în care rapperul american și-a pierdut viața. Juriul din Las Vegas a deliberat mai puțin de trei ore înainte de a pronunța verdictul, anunță BBC.

Tupac Shakur a fost împușcat în Las Vegas în 1996

Pe 7 septembrie 1996, Tupac Shakur se afla pe scaunul pasagerului unui BMW negru condus de Marion „Suge” Knight, cofondatorul casei de discuri Death Row Records. Cei doi plecaseră după un meci de box în care Mike Tyson îl învinsese pe Bruce Seldon și se îndreptau către un club unde Tupac urma să cânte.

La un semafor din apropierea Las Vegas Strip, un Cadillac alb s-a apropiat de mașina lor. Din vehicul s-au tras mai multe focuri de armă. Tupac a fost lovit de mai multe gloanțe, în timp ce Suge Knight a supraviețuit atacului. Rapperul a murit șase zile mai târziu, la doar 25 de ani.

Cine este Duane „Keffe D” Davis

Investigația a rămas blocată timp de decenii. Situația s-a schimbat după ce Duane „Keffe D” Davis, una dintre persoanele aflate în Cadillacul alb în noaptea atacului, a început să vorbească public despre ceea ce s-a întâmplat.

Davis era un fost lider al South Side Compton Crips și, potrivit procurorilor, avea un rol important în gruparea care a pus la cale atacul. El nu a fost acuzat că ar fi tras glonțul mortal, ci că a organizat atacul și a furnizat arma.

Anchetatorii au susținut că motivul atacului a fost o altercație care avusese loc cu doar câteva ore înainte. Orlando „Baby Lane” Anderson, nepotul lui Davis, fusese implicat într-o încăierare cu Tupac și membrii echipei sale într-un cazinou din Las Vegas. Procurorii au susținut că atacul asupra rapperului a fost o răzbunare pentru acea confruntare.