VIDEO. Accident șocant pe autostradă: O mașină a ”zburat” câțiva metri după ce roata desprinsă de la un alt autoturism i-a tăiat calea

Un automobil Tesla care se deplasa recent pe o autostradă din California a surprins unul dintre cele mai șocante accidente rutiere filmate vreodată, care pare desprins dintr-un film.

Un automobil Kia Soul a fost aruncat în aer de roata care a sărit de la un pickup Chevy Silverado pe care îl depășea pe o autostradă. După ce a aterizat, mașina a mai fost lovită o dată de aceeași roată care a provocat accidentul, scrie Thedrive.com.

Cu toate că Soul nu este chiar un vehicul ușor, având o greutate de aproape 1,3 tone, este impresionant cât de sus a fost aruncată în aer mașina Kia după impactul cu roata.

Pasagerii ambelor automobile au supraviețuit. Șoferul mașinii Kia a reușit să iasă din mașină pe propriile picioare, potrivit proprietarului mașinii Tesla care a filmat incidentul.

Mașina de la care a sărit roata era modificată. Roțile ieșeau mult în exterior, iar garda la sol era înălțată. Este posibil ca accidentul să fi fost cauzat chiar de aceste modificări.

