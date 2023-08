VIDEO. Arde groapa de gunoi de la periferia mun. Edineț. „Noi vom muri aici ca niște muște. E greu să respiri”

Groapa de gunoi de la periferia mun. Edineț arde deja de trei zile, iar fumul toxic deranjează locuitorii orașului, care spun că nu este pentru prima dată când deșeurile iau foc s-au sunt incendiate cu rea intenție, transmite Nordnews.

De asemenea, oamenii din preajmă spun că groapa de gunoi nu este deloc amenajată, iar accesul pe teritoriu este aproape imposibil, chiar și pentru mașinile de pompieri.

„Anterior, aici era un paznic și nu era chiar așa dezastru. El mai arăta unde să fie descărcat gunoiul, dar acum nu este nimeni și fiecare face ce vrea. Pot să-l descarc aici, să-i dau foc, să mă duc și nimeni să nu știe ce am făcut”.

„Trebuie un gospodar bun, trebuie curățite drumurile și cineva să aibă grijă de asta. Altfel nu facem nimic, cu căldarea nu stingi. Ei nici nu au cu ce stinge pentru că nu poate intra mașina.”

„De dimineață era deja greu să respiri pentru că arde totul”, s-au plâns oamenii.

Autoritățile locale au vrut să soluționeze problema și au amenajat un poligon pentru depozitarea deșeurilor, doar că acesta nu poate fi utilizat.

„Noi vom muri aici ca niște muște. Priviți ce se face acolo! Eu locuiesc în apropiere, în fiecare zi inspir fum. Sufăr de astm, am copii. Trebuie să plecăm de aici pentru că ne-am săturat de conducerea asta, de tot. Parcă au făcut un alt proiect lângă pădure, parcă era amenajat, când colo, nu se poate. Doamna președinte a interzis amenajarea gropii de gunoi lângă pădure.”

Primarul municipiului Edineț crede că incendiul a fost provocat intenționat.

„Ieri am adus acolo vreo cinci mașini de curățat. Totuși, cred că aici a fost o rea intenția a adversarilor mei politici pentru că groapa de gunoi nu a ars demult. Astăzi am mobilizat trei unități de transport, am închiriat și mașina de udat de la primăria Cupcini”, a declarat Constantin Cojocari.

„Examinăm cazul, am sesizat și inspectoratul de poliție. Primăria Edineț a primit anterior prescripții de a amenaja groapa de gunoi”, au menționat reprezentanții Inspecției pentru Protecția Mediului Edineț.

Vă amintim că, în Republica Moldova urmează să fie amenajate 8 zone de gestionare a deșeurilor, unde gunoiul va fi sortat și reciclat. Strategia Națională a fost aprobată încă în anul 2014, însă implementarea a început abia în 2022.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!