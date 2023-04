VIDEO. Armata rusă, prinsă din nou cu minciuna. Cum arată, de fapt, blindatul Gepard pe care s-a lăudat că l-a distrus pe frontul din Ucraina

Ministerul rus al Apărării se mândrea, pe 26 aprilie, că soldații au distrus în Ucraina, cu ajutorul unei drone kamikaze, un blindat Gepard de fabricație germană.

Noi imagini distribuite pe rețelele de socializare arată însă că a fost vorba despre un alt fake-news.

În imaginile publicate pe rețelele de Telegram rusești se observă că aeronava fără pilot Lancet a rușilor ricoșează de pe blindajul vehiculului militarși explodează, fără a provoca pagube importante.

„Videoclipul explică de ce rușii au distribuit o imagine statică. Drona Lancet practic a sărit de pe Gepard. Poate că partea dreaptă a turelei are unele zgârieturi, dar este departe de a fi o deteriorare serioasă”, se arată în mesajul care însoțește filmarea.

In reference to the allegedly “destroyed Gepard” we have now a clip and it explains why Russians distributed a still picture. The Lancet drone practically bounced off the Gepard. Maybe the right turret side has some scratches but that is far from serious damage, if damage at all.… pic.twitter.com/OAFFCRLSeb

— (((Tendar))) (@Tendar) April 28, 2023