VIDEO. Armata ucraineană compară războiul lui Putin cu unul dintre cele mai populare filme de Crăciun

Invazia declanșată de Putin la sfârșitul lunii februarie, este comparată de armata Ucrainei cu unul dintre cele mai populare filme de Crăciun din ultimele decenii.

Sigur, dezbaterile dacă Greu de ucis („Die Hard”), filmul din 1988 cu Bruce Willis în rolul unui polițist american care încearcă să reia legătura cu soția sa înstrăinată în Ajunul Crăciunului, este cu adevărat un lungmetraj de Crăciun continuă până în ziua de azi, mai ales după ce seria-documentar The Movies That Made Us difuzată de Netflix a reamintit că detectivul John McClane trebuia să fie jucat inițial de Frank Sinatra.

Însă, trecând peste aceste dezbateri care mai degrabă au loc în Statele Unite, guvernul ucrainean a decis anul acesta să celebreze povestea filmului dintr-un motiv foarte diferit, după cum notează și cei de la IndieWire.

Ministerul ucrainean al Apărării a publicat luni un trailer editat al filmului, comparând povestea sa cu invazia rusească declanșată de Putin pe 24 februarie, videoclipul folosind secvențe reale din film, altele modificate, și câteva imagini recente, una dintre ele arătând un brad de Crăciun luminat în culorile steagului ucrainean.

„De acest Crăciun Ucraina sărbătorește povestea festivă a modului în care operațiunea militară specială a unui terorist arogant a fost dejucată de un ‘underdog’ bătăios”, au scris ucrainenii în secvența de deschidere a trailerului.

An underdog who wins against the bad guys. This is the kind of story we all enjoy.

Dedicated to all the die hards on the front line.

Ukraine will win!

Yippee Ki-Yay…! pic.twitter.com/JaZzqlOZA7

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 26, 2022