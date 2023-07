VIDEO. Atac în apropiere de Kremlin. Rusia acuză Ucraina de „terorism” după ce mai multe drone au perturbat traficul aerian

Rusia a acuzat marți, 4 iulie, Ucraina că a lansat un atac cu drone asupra Moscovei și a regiunii înconjurătoare care a perturbat zborurile pe unul dintre principalele aeroporturi din capitală, transmite Reuters. Un vehicul aerian fără pilot a fost interceptat la 30 de km de Kremlin, susțin autoritățile ruse.

Cel puțin trei drone au fost interceptate pe cerul regiunii Moscovei – inclusiv două la doar 30 km la sud-vest de Kremlin, au relatat agențiile de presă rusești. O dronă a fost detectată în regiunea învecinată Kaluga, transmite Hotnews.

Aterizările și decolările la aeroportul Vnukovo din Moscova au fost restricționate timp de câteva ore marți dimineață, înainte ca operațiunile normale să fie reluate după ora 8. Mai multe zboruri au fost deviate către alte aeroporturi.

„Încercarea regimului de la Kiev de a ataca o zonă în care se află infrastructura civilă, inclusiv aeroportul, care, întâmplător, primește și zboruri străine, este încă un act de terorism”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

„Comunitatea internațională ar trebui să realizeze că Statele Unite, Marea Britanie, Franța – membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU – finanțează un regim terorist”, a spus ea.

Kievul nu a avut nicio reacție până la ora transmiterii acestei știri. Ucraina nu revendică aproape niciodată responsabilitatea pentru atacuri în interiorul Rusiei sau pe teritoriul controlat de Rusia în Ucraina.

„În acest moment, atacurile au fost respinse de forțele de apărare aeriană”, a declarat primarul Moscovei, Serghei Sobianin. „Toate dronele detectate au fost eliminate”.

This morning, a kamikaze drone struck on the territory of one of the military facilities in Kubinka (#Moscow region). The Vnukovo airport in Moscow was also attacked, reports Russian media. pic.twitter.com/3OCHuN6YUR

— NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2023