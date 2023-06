VIDEO. Blinken ia peste picior armata lui Putin: „A doua cea mai puternică din Ucraina”, nu din lume

Secretarul de stat american Antony Blinken a ironizat armata Rusiei spunând despre ea ca este „a doua cea mai puternică din Ucraina” din punct de vedere al capacităților sale, potrivit Sky News.

Observația, făcută în timpul unei conferințe de presă la Helsinki, se referă la o afirmație din trecut a Kremlinului potrivit căreia Rusia are „a doua cea mai puternică armată din lume”.

Este o afirmație pe care „mulți au crezut-o”, a declarat Blinken.

„Astăzi, mulți consideră că armata Rusiei este a doua cea mai puternică din Ucraina – echipamentul, tehnologia, conducerea, trupele, strategia, tacticile și moralul său”, a punctat diplomatul american.

Blinken a declarat că armata Moscovei este un „studiu de caz în materie de eșec”, după ce a înregistrat 100.000 de morți „numai în ultimele șase luni”.

U.S. Secretary of State Antony Blinken: “Many believed that Russia had the second strongest army in the world. Now Russia has the second strongest army in Ukraine. pic.twitter.com/mgEwkkXFvh

— NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2023