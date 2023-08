VIDEO. BRICS primeşte 6 noi membri, Iranul, Argentina, Egiptul, Etiopia, Arabia Saudită şi EAU de la 1 ianuarie 2024

Grupul BRICS, din care fac parte Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud, reunit într-un summit la Johannesburg, primesc şase noi membri, anunţă joi preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa, relatează News.ro.

Iranul, Argentina, Egiptul, Etiopia, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite (EAU) urmează să facă parte din oragnizaţie începând de la 1 ianuarie 2024, în contextul în care grupul vrea să-şi extindă influenţa în lume.

”Aderarea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2024”, a anunţat preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa într-o conferinţă de presă comună a liderilor celor cinci ţări care alcătuiesc în prezent grupul.

”Prin acest summit, BRICS începe un nou capitol”, a salutat el.

#WATCH | President of South Africa Cyril Ramaphosa announces outcomes of the 15th BRICS Summit, Johannaesburg

"We've reached an agreement to invite Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and UAE to become full members of BRICS. The membership will come into effect from… pic.twitter.com/Qo5B1jcPOW

— ANI (@ANI) August 24, 2023