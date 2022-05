VIDEO/ Cel mai toxic propagandist al Kremlinului amenință SUA cu consecințe „nemaivăzute” în întreaga lor istorie. Ce a spus Putin?

Dmitri Kiseliov, supranumit „cel mai toxic propagandist al Kremlinului, a reamintit avertismentul președintelui rus, Vladimir Putin că Rusia va răspunde imediat cu consecințe „nemaivăzute” celor care livrează arme Ucrainei în contextul în care SUA se pregătesc să trimită Kievului sisteme de rachete MRLS.

Confirmând informațiile potrivit cărora Statele Unite urmează să livreze Ucrainei sisteme de lansatoare multiple de rachete (MLRS), propagandistul rus spune că „livrările unor asemenea arme cu siguranță nu vor aduce pace Ucrainei” ci „doar noi pierderi”.

Acesta afirmă apoi că prin asemenea livrări „americanii se pun singuri într-o poziție din ce în ce mai ambiguă, definindu-se tot mai clar ca parte a conflictului”. Kiseliov susține apoi că președintele rus Vladimir Putin a avertizat întocmai despre acest lucru în declarația sa de război din 24 februarie, prezentând apoi un fragment din aceasta.

Amid talk of the US handing over long-range multiple rocket launch systems to Ukraine, Russian state TV’s Dmitry Kiselyov recalls the threat issued by Putin on 24 February to anyone „tempted to interfere in developments”

(with subtitles) pic.twitter.com/4CDyPc5ESG

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 29, 2022