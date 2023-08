VIDEO. Comandantul Forțelor Aeropurtate Ruse a dezvăluit câți militari de elită au fost răniți în Ucraina. Mesajul său, șters imediat de televiziunea armatei

Generalul Mihail Teplinski, comandantul Forțelor Aeropurtate (VDV) ale Rusiei, a dezvăluit într-un mesaj public câți parașutiști ruși au fost răniți în războiul din Ucraina, înregistrarea fiind apoi ștearsă de pe site-urile rusești, potrivit The Moscow Times și Hotnews.

„Peste 5.000 de parașutiști răniți s-au întors pe front după îngrijiri medicale, și alți peste 3.500 dintre răniții noștri au refuzat să părăsească linia frontului”, a declarat el într-un mesaj video transmis miercuri, cu ocazia împlinirii a 93 de ani de la fondarea acestei ramuri a forțelor armate ruse.

🇷🇺🇺🇦

20230803_13.37 – unknown place – #Russian airborne commander Colonel General Mikhail Teplinsky has been citing on social media as saying that 8.500 paratroopers are lost. pic.twitter.com/MRVGHIhAd4

— glosm eusec (@glosmeusec) August 3, 2023