VIDEO/ Comandantul rus din Berdeansk, internat în stare gravă la spital: Mașina sa a fost aruncată în aer

Comandantul rus al orașului Berdeansk a fost internat în spital în stare gravă după ce mașina sa a fost aruncată în aer în apropierea clădirii administrației locale, anunță Interfax.

„În chiar centrul orașului Berdeansk, lângă clădirea administrației militaro-civile, mașina comandantului orașului Artiom Bardin a fost aruncată în aer. În urma exploziei, comandantul orașului a fost internat în stare gravă”, a anunțat primăria locală.

Explozia a avariat alte trei mașini în care nu se afla nimeni. Autoritățile de ocupație instalate de ruși învinuie Ucraina.

O înregistrare video cu mașina comandantului în flăcări a apărut pe rețelele de socializare.

Continued Ukrainian partisan activity in the temporarily occupied areas of Ukraine – in Berdyansk a car reportedly belonging to a senior member of the Russian occupation administration was blown up…🔥pic.twitter.com/7EkljOKyQX

— Jimmy (@JimmySecUK) September 6, 2022