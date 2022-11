VIDEO. Comentator politic la televiziunea rusă: Afirmațiile Moscovei privind încrederea în război au ”fost o poveste de adormit copii”

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu comentatorul politic rus Maxim Yușin, care susține că Ucraina râde de țara sa și că Rusia nu poate fi învinovățită decât de ea însăși, relatează Sky News.

Într-un clip împărtășit de jurnalistul BBC Francis Scarr, Yusin a declarat că mulți au văzut imaginile care au apărut din orașul portuar Herson, situat în sudul Ucrainei, inclusiv cele în care trupele armate ucrainene dărâmă panouri publicitare amplasate în regiune de către trupele rusești.

The loss of Kherson has unleashed levels of discontent on 🇷🇺 state TV that I’m yet to see in the war

Maxim Yusin says Ukraine is laughing at his country, and that Russia only has itself to blame

He derides the TV pundits who claim Russia will reach the Polish border as „clowns” pic.twitter.com/cjrvUrR8SJ

— Francis Scarr (@francis_scarr) November 15, 2022