VIDEO/ Cuibul separtiștilor lui Pușilin din Donețk a fost bombardat de forțele ucrainene

Forțele ucrainene au bombardat marți, 23 august, o clădire care adăpostește sediul administrației locale din Donețk, controlat de separatiști, a relatat agenția rusă de presă TASS, citând oficiali instalați de Rusia, transmite Reuters cu referire la Hotnews.

Două persoane au fost ucise și cel puțin trei au fost rănite într-o serie de lovituri asupra centrului orașului Donețk, care se află sub controlul separatiștilor susținuți de Rusia din 2014, a scris pe Telegram statul-major al apărării teritoriale separatiste din Doneţk.

BREAKING: #Ukraine strikes the Administration of the so-called head of the rogue #DNR , Denis #Pushilin , in the city center of #Donetsk . Pushilin is reported to be alive. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/NJ9gsv2p2O

Reprezentanții separatiștilor anunță că liderul separatiștilor, Denis Pușilin, nu a fost rănit în timpul bombardamentului asupra clădirii administrative.

❗️Pushilin’s administration building was hit in #Donetsk

The separatist representatives report that the leader of the militants, Denis Pushilin, was not injured during the shelling of the administration building.

This is what his administration looks like now. pic.twitter.com/wM7Yx7Gyxs

