VIDEO/ Cum a arătat de fapt „Ziua Victoriei” rușilor în Mariupol: „Uraaa!”

​După mai bine de două luni de lupte sângeroase care au lăsat practic orașul Mariupol complet distrus, rușii care au cucerit orașul au defilat de „Ziua Victoriei” pe bulevardele unde nu demult aveau loc bombardamente și schimburi de focuri.

Oficialii ucraineni au declarat luni, 9 mai că nu a existat o paradă la Mariupol – un consilier al primarului Petro Andriușcenko a spus că nu a avut loc o paradă, dar că au fost depuse flori la un memorial recent renovat de separatiștii susținuți de ruși.

„Pentru a sărbători ziua de 9 mai, ocupanții au aprins un foc veșnic pe Savur Mohyla [memorialul de război din regiunea Donețk”, a spus Andrișcenko. „

Consiliul orașului Mariupol a mai spus: „Ocupanții sărbătoresc Ziua Victoriei pe oasele locuitorilor din Mariupol. Sute de cetățeni uciși de armata rusă continuă să fie duși în groapa comună de lângă satul Vynohradne”.

Pe Twitter au apărut însă imagini cu o defilare pe stăzile orașului, cu un drapel uriaș cu panglica Sfântului Gheorghe.

Pe filmare sunt auziți participanții cu strigă „Ura!”

Seems to be a bit of shortage of people, in the „People’s Republic” pic.twitter.com/MI1tcC04Ou