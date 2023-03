VIDEO. Declarația uimitoare a unui ministru sud-african: Africa de Sud trebuie să se consulte cu Rusia în ceea ce privește mandatul de arestare emis de CPI pentru Putin

Ministrul Relațiilor Internaționale și Cooperării din Africa de Sud, Naledi Pandor, a declarat că guvernul va trebui să discute despre mandatul de arestare emis de Curtea Penală Internațională pentru Vladimir Putin și să se consulte cu partea rusă, relatează Ukrainska Pravda.

Editorul SABC News Sophie Mokoena a postat pe pagina de Twitter un fragment din declarația lui Pandor.

Potrivit ministrului, autoritățile sud-africane vor trebui să se consulte cu partea rusă cu privire la mandatul de arestare.

„Africa de Sud va trebui să se uite la prevederile existente ale legislației noastre. De asemenea, va trebui să avem o discuție în cadrul Cabinetului [de miniștri], precum și cu colegii noștri din Rusia și să stabilim cu adevărat calea de urmat”, a declarat Naledi Pandor.

