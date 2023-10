VIDEO. Delir total. Unul dintre oficialii instalați de Kremlin în Ucraina face apel la ocuparea Finlandei și a țărilor baltice „prin forța armelor rusești”

Unul dintre oficialii instalați de Kremlin la conducerea autorităților de ocupație din Ucraina a făcut apel la ocuparea statelor baltice și a Finlandei de către Rusia pentru a-i întoarce pe „subiecții” săi acasă, relatează Kyiv Independent și Hotnews.

„Imperiul Rus, când a fost zguduit după puciul bolșevic și a urmat o altă cale de dezvoltare, a pierdut mulți dintre subiecții săi. Nu vorbesc acum despre teritorii pierdute, asta se subînțelege, înțeleg că acestea numără atât Helsinki-ul cât și Varșovia și Reval (n.r. numele istoric al capitalei estoniene Tallinn) și Liepaja (n.r. oraș din Letonia)”, a declarat Evgheni Balițki, șeful administrației instalate de ruși în teritoriile ocupate din regiunea Zaporojie.

„Iar, bineînțeles, întreaga regiune baltică este pământul nostru și oamenii noștri trăiesc acolo”, subliniază el cu privire la „subiecții” fostului Imperiu Rus condus de țari până în 1917.

„Faptul că ei au fost transformați într-o turmă îndobitocită și creaturi tremurânde – noi trebuie să corectăm asta. Și vom corecta situația cu puterea armelor rusești. Nu cred în niciun fel de diplomație în cazul de față. Poate că diplomația ar trebui să fie prezentă mereu, dar în acest caz cred că putem întoarce toate acestea (la Rusia) doar prin forța armelor rusești”, mai spune Balițki.

„Să ne aducem înapoi oamenii noștri, subiecții noștri care anterior au aparținut Imperiului Rus și astăzi aparțin Federației Ruse!”, a îndemnat el, adăugând că acest lucru trebuie făcut pentru ca „întreaga lume să nu se transforme în Sodoma și Gomora precum se întâmplă acum în Europa!”.

Balițki a făcut comentariile într-un interviu acordat RIA Novosti, una dintre agențiile de presă ale statului rus, la finele lunii trecute, însă ele au atras atenția abia zilele trecute, după ce segmentul interviului în care face referire la ocuparea Finlandei și a țărilor baltice a fost tradus și distribuit pe rețelele de socializare:

The head of the Russian occupation administration of Zaporizhia, Yevgeny Balitsky, said that Russia’s goal is to occupy not only Ukraine, but also the Baltic countries, Poland and Finland. Because these states are "the historical lands of Russia". pic.twitter.com/8y1jVORMac

— Денис Казанський (@den_kazansky) October 3, 2023