VIDEO. „Diavolii ucraineni de pe Nipru”. Raidul fulgerător pe malul ocupat de ruși unde au capturat arme și au luat prizonieri

Forțele speciale ucrainene, supranumite de ruși „diavolii de pe Nipru“, au desfășurat un raid îndrăzneț, sub acoperirea întunericului, într-o așezare de pe malul stâng ocupat al râului Nipru, capturând arme și luând prizonieri, potrivit Ziare.com.

Potrivit surselor Institutului pentru Studierea Războiului (ISW), marți dimineața devreme, forțele ucrainene au venit cu șapte bărci – fiecare transportând aproximativ șase până la șapte soldați – în apropierea așezării Kozaci Laheri, și în urma unui asalt fulgerător au spart linia defensive a rușilor și au avansat până la 800 de metri adâncime.

Un milblogger pro-rus a spus că raidul a cauzat „probleme inevitabile și extrem de dureroase” forțelor ruse. Dar Kievul a rămas tăcut. Miercuri, ministrul ucrainean adjunct al apărării, Hanna Maliar, „nu a confirmat informațiile“ despre raid.

About 2,5 weeks ago, Russian miliblogger Romanov already said that the AFU had crossed the Konka river west of Oleshky. This footage confirms Ukrainian presence also a bit more west of the initial location.

📍46.60870249273465, 32.62750356812391 https://t.co/Bxpa1IE0eU pic.twitter.com/huTqfbEfdu

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 28, 2023