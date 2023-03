VIDEO. Dispariție misterioasă a șase bombardiere Su-34 dintr-o bază militară din Rusia după un atac cu dronă

Șase avioane de luptă Su-34 au dispărut de pe aerodromul rusesc din orașul Yeysk, după un incendiu produs în urma unui presupus atac al unei drone de la începutul săptămânii.

Dispariția avioanelor de vânătoare a avut loc după incendiul din apropierea aerodromului pe care localnicii l-au observat în seara zilei de 28 februarie, notează serviciul rusesc al Radio Free Europe/Radio Liberty, care a analizat imgini din satelit de pe Planet.com.

Videoclipul arată aerodromul Yeysk pe 15 februarie și 2 martie, iar în imaginile din 22 februarie și 2 martie, poligonul de apărare aeriană din apropierea aerodromului.

6 Su-34 fighter-bombers disappeared from the military airfield in Yeysk.

On the evening of February 28, information appeared in the media about an explosion at the airport.

The absence of most of the Su-34s, which are usually parked, can be seen in the picture taken on March 2 pic.twitter.com/KC2LJ9yKho

— MAKS 22🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) March 3, 2023