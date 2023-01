VIDEO. Explozia l-a aruncat pe tată de la etajul 7, mama a murit arsă, iar fiul lor încă nu a fost găsit printre dărâmături. Familie ucisă în atacul rus cu rachetă din Dnipro

În Dnipro, pe 14 ianuarie, o tânără de 27 ani, soțul ei de 36 de ani și fiul lor de nici 2 anișori au murit după ce o rachetă rusească a lovit un bloc cu 9 etaje de pe strada Naberezhna Peremohy. Explozia teribilă l-a aruncat pe tatăl copilului de la etajul al șaptelea, iar mama a murit în incendiul provocat de deflagrație. Trupul băiețelului încă nu a fost găsit.

Anstasia Ignatenko a închiriat apartamentul din blocul de pe Naberezhna Peremohy nr. 118 chiar înainte de Anul Nou. Înainte să se mute aici, tânăra de 27 de ani și soțul ei, Dima Guze, locuiseră timp de 8 ani în cartierul Sokol din Dnipro, transmite Observatornews.

”S-au mutat de curând acolo, abia aranjaseră lucrurile. Eu locuiesc în Polonia cu fiul meu cel mic, dar am fost cu ei înainte de vacanță. Totul a fost bine. Apoi am plecat, dar soțul meu, tatăl Anastasiei, a rămas în vechiul nostru apartament. Am vorbit cu fiica mea în jurul orei 14, îl îl adormise pe Makar. Iar la 15:30 nu mi-a mai răspuns la telefon”, spune cu lacrimi în ochi Olga Ignatenko, mama Anastasiei.

Familia a sperat că cei dragi au fost salvați în mod miraculos. Dar miracolul nu s-a întâmplat niciodată. Potrivit Olgăi, ginerele ei a fost aruncat din apartament de suflul exploziei, iar fiica ei a murit în incendiul izbucnit după deflagrație. Micuțul Makar nu a fost încă găsit.

Anastasia Ignatenko a lucrat timp de opt ani ca antrenor de acrobație sportivă la o școală privată. Obozrevatel a publicat un material video în care tânără mărturisește că a fost implicată în sport încă din copilărie. Mergea la antrenament de două ori pe săptămână, apoi în fiecare zi.

”Anstasia Ignatenko, maestru al sportului la sărituri pe pista acrobatică, multiplă campioană a regiunii Zaporojie. Avea un potențial enorm, deoarece nu s-a oprit niciodată, a căutat mereu să crească șo să înțeleagă esența lucrurilor. A participat la competiții de arbitraj atât regionale, cât și de top – Campionatele și Cupele Ucrainei. Condoleanțele noastre familiei! O mare pierdere”, a scris Iuri Golyak, membru al FIG Acrobatic Gymnastics.

Anastasia și Dima erau de loc din Tokmak, regiunea Zaporojie. ”Anastasia avea 17 ani când a mers la Dnipro să studieze la Institutul de educație fizică. Deja din anul II, lucra ca antrenor. Dima era locotenent în poliție. S-au iubit foarte mult, Dima a adorat-o literalmente pe Anastasia. S-au căsătorit în urmă cu trei ani și li s-a născut Makar. Aveau planuri foarte mari pentru viață. Fiica mea visa să deschidă propria sală de sport la Dnipro, unde să antreneze copiii”, continuă Olga Ignatenko.

Dima are o soră care va veni să-și ia rămas bun de la fratele său. Din păcate, părinții se află în teritoriul ocupat, astfel că nu-și vor putea vedea fiul în ultima sa călătorie.

Anastasia și Dima vor fi înmormântați joi, 19 ianuarie.

Ana Kotova, în vârstă de 19 ani, o altă victimă a atacului din 14 ianuarie, a supraviețuit în mod miraculos, dar și-a pierdut un ochi și a suferit o leziune cerebrală. Sâmbătă, când rușii au bombardat blocul cu 9 etaje în care locuia, fata își sărbătorea ziua de naștere.

Prietena fetei a povestit pe Instagram că medicii încearcă acum să-i salveze celălalt ochi. Ana va fi supusă mai multor operații, dar doar după ce starea ei se va stabiliza.

Reamintim că în după-amiaza zilei de 14 ianuarie, Rusia a atacat masiv cu rachete Ucraina. Un proiectil Kh-22 a lovit un bloc de locuințe cu nouă etaje din Dnipro, lăsând în urmă tone de moloz. Bombardamentul a distrus 72 de apartamente și a deteriorat peste 230.

Resturile blocului atacat de ruși cu o rachetă aproape au fost înlăturate, dar echipele de intervenție încă mai caută persoane dispărute. 25 de persoane sunt încă dispărute sub dărâmăturile clădirii atacate sâmbătă de ruși. Căutările continuă la mai bine de 60 de ore după ce racheta rusească a distrus blocul din Dnipro.

❗️Those most important moments of silence when rescuers heard the voice of a woman from under the rubble. There is only deathly silence around.

Ukrainian rescuers work all night, because they know that under tons of concrete there are still people who need to be rescued. pic.twitter.com/A0ZD4qA8SL

— NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2023