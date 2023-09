VIDEO. Explozie puternică în apropierea aeroportului din Taşkent. „Medicii acordă toată asistenţa necesară”

În noaptea de miercuri spre joi, o explozie puternică a avut loc în apropierea aeroportului din Taşkent, capitala Uzbekistanului, potrivit presei din această ţară din Asia Centrală, citată de News.ro.

Astfel, potrivit unor martori citaţi de site-ul de ştiri Nova24, incidentul a avut loc la un depozit vamal din apropierea aeroportului din Taşkent.

Filmuleţele postate pe reţelele de socializare arată o coloană de fum şi flăcări pe cerul nopţii.

Potrivit Ministerului Sănătăţii, un ”incendiu” a izbucnit în cursul nopţii în acest depozit din Taşkent. Au fost rănite persoane care au fost transportate la spital. ”Pentru moment, nu există răniţi grav printre ei. În prezent, medicii acordă toată asistenţa necesară”, a menționat Ministerul Sănătăţii.

”De asemenea, se acordă îngrijiri medicale de urgenţă persoanelor rănite în incendiu, la locul accidentului şi în apartamentele din zonă”, a mai adăugat ministerul, fără a prezenta deocamdată un bilanţ.

New video shows just how powerful the massive tonight’s explosion at the airport in Tashkent, Uzbekistan was pic.twitter.com/3N436vnj67

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2023