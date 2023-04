VIDEO. Fenomen ciudat în Italia. Conservatoarea Georgia Meloni taie în carne vie, după actele care au oripilat o țară întreagă

Premierul Italiei, Giorgia Meloni a postat pe rețelele de socializare, un colaj video cu acte de vandalism ale activiștilor de mediu împotriva monumentelor și operelor de artă, în care sunt rezumate sancțiunile prevăzute în proiectul de lege.

”A fost aprobat în Consiliul de Miniștri un proiect de lege care să contracareze fenomenele tot mai frecvente de vandalism care afectează patrimoniul nostru cultural și peisagistic, adăugând sancțiunile administrative la cele penale.

Cei care aduc atingere patrimoniului nostru artistic nu pot și nu trebuie să scape nepedepsiți. Cei care ne vandalizează arta își asumă responsabilitatea și trebuie să plătească din propriul buzunar”, a declarat Meloni.

Italia este zguduită de la începutul anului 2021 de o serie de acte de vandalism care au drept țintă monumentele istorice și operele de artă din Roma.

Cel mai des vizate au fost celebra ”Fontana di Trevi” și Colloseum-ul, dar de furia vandalilor nu au scăpat nici ”Treptele Spaniole” sau ”Panteonul”.

Approvato in Cdm un disegno di legge per contrastare i sempre più frequenti fenomeni di vandalismo che colpiscono i beni culturali e paesaggistici, aggiungendo sanzioni amministrative a quelle penali. Chi danneggia il nostro patrimonio artistico non può e non deve farla franca. pic.twitter.com/wayIRuBAEt

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 12, 2023