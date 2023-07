VIDEO. FSB a arestat o femeie pentru că ar fi ajutat Ucraina să pună la cale un ”act terorist” asupra unei infrastructuri esenţiale

Serviciul de securitate al Rusiei (FSB) a anunţat marţi, 18 iulie, că a arestat o femeie cu cetăţenie rusă pe care o suspectează că a colectat informaţii despre o ”instalaţie de infrastructură critică” la ordinul serviciilor de informaţii din Ucraina, relatează News.ro.

Deocamdată, FSB nu a precizat despre ce instalaţie de infrastructură este vorba, dar o înregistrare video de supraveghere – despre care presa rusă a spus că a fost făcută de FSB – arată că suspecta îşi folosea telefonul pentru a filma în apropierea unei centrale hidroelectrice din oraşul Uglici din regiunea rusă Iaroslavl, aflată la nord de Moscova.

The #FSB has detained an employee of the Uglich administration on suspicion of “preparing a terrorist attack on the instructions of #Ukrainian special services”.

Chekists publish a video of Veronika Netunaeva’s detention and screenshots of her alleged correspondence with the… pic.twitter.com/LJtAJwIzSp

