VIDEO/ Gonța prezice când va fi dat jos PAS-ul: Noua clasă politică îi va distruge

Jurnalistul Gheorghe Gonța a prezis distrugerea PAS-ului în doi ani. Dezvăluirile au fost făcute în cadrul unui interviu pentru Dorin Galben, transmite Știri.md.

Fiiind întrebat dacă ar lăsa jurnalismul și s-ar retrage în politică, Gonța a avut un răspuns foarte evaziv.

„Distrugem PAS-ul și mă retrag… glumesc. Nu am nicio ambiție politică. Asta e cea mai grea întrebare, nu știu”, a declarat jurnalistul.

De asemenea, fiind întrebat dacă au parvenit la adresa sa propuneri de la partidele politice din țară, acesta a spus că ”chiar mâine am o întrevedere pe tema asta. Eu deja am 40 de ani, la un moment dat trebuie să iau o decizie și vreau să văd ce să fac. Nu exclud faptul să fac astfel încât să nu fiu acuzat ulterior că am răspuns altfel decât am răspuns”.

În acest context, Gonța a mai dezvăluit că în curând în Republica Moldova va apărea o nouă clasă politică. Jurnalistul a fost scump la detalii, spunând doar că știe despre cine este vorba și că noii politicieni vor participa la următoarele alegeri prezidențiale.

„Campania e foarte serioasă și puternică, acolo vor fi niște lupte foarte acerbe. Maia, PAS, Grosu, Spînu, socialiștii, ei nu au nicio treabă, noua elită foarte curând va bate și îi va distruge pe toți pe care îi vedeți voi, o să vedeți ce o să fie.

Numele sunt foarte cunoscute publicului. O să vedeți ce o să fie în doi ani”, a mai declarat Gheorghe Gonța.