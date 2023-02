VIDEO. Imagini cu impact puternic: O fetiță și frățiorul ei, salvați în nordul Siriei, la 36 de ore după cutremur. „Scoateți-mă de aici, voi face orice pentru voi”, le spune fata salvatorilor

O fetiță și frățiorul ei blocați între resturile de beton ale casei lor din nordul Siriei au fost salvați la mai bine de 36 de ore după ce cutremurul de luni, 6 februarie, a prins familia în timp ce dormea. „Scoateți-mă de aici, voi face orice pentru voi”, le șoptește fetița salvatorilor, care sunt văzuți în imagini video ghemuindu-se printre dărâmăturile locuinței dintr-un mic sat din Haram, Siria, transmite CNN.

„Voi fi servitoarea voastră”, adaugă ea, în timp ce un salvator îi răspunde: „Nu, nu”.

Numele fetiței este Mariam și mângâie ușor părul de pe capul fratelui ei mai mic, în timp ce stau blocați împreună în ceea ce ar putea fi rămășițele patului lor. Ulterior, ea reușește să își miște un braț suficient cât să acopere fața fratelui ei mai mic, oferindu-i o oarecare protecție în mijlocul molozului.

Numele copilului mai mic este Ilaaf, potrivit tatălui lor – un nume islamic care înseamnă protecție.

Heartbreaking – A Syrian girl is seen trapped w/ her baby brother under the ruins: „Get me out of here and I’ll be your servant”

After 17 hours the rescue teams reached them & she said: „Get me out of here and I’ll do whatever you want for you (I’ll be your servant)”

[Abu Ali] pic.twitter.com/mK4lNLPN12

— Adam Albilya – אדם אלביליה (@AdamAlbilya) February 7, 2023