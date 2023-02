VIDEO. Imagini dramatice cu o fetiță din Siria scoasă din dărâmături de tatăl ei, care sapă cu mâinile goale

Imagini dramatice cu eforturile de salvare a victimelor cutremurelor devastatoare din Turcia și Siria continuă să apară pe rețelele sociale. Lângă Alep, un tată sapă cu mâinile goale prin moloz pentru a-și scoate fetița de sub dărâmături, potrivit Hotnews.

Scenele dramatice au avut loc în orașul sirian Jindires (la nord de Alep), aflat sub controlul opoziției.

„Nu te speria, tata este aici”, se aude în videoclipul emoționant cu bărbatul care reușește să își scoată fetița de sub dărâmături.

De asemenea, el este ajutat de voluntari de la Apărarea Civilă siriană, cunoscuți sub numele de „Căștile Albe”, care îi spun fetiței, Nour, să „se uite la tatăl ei”, în timp ce o ridică cu grijă din moloz.

Nu sunt singurele imagini dramatice cu operațiunile de salvare din clădirile prăbușite în urma cutremurelor puternice de luni.

Astfel de operațiune a avut loc și în satul Qatma, la nord de Alep, unde echipele de salvatori au reușit să scoată din ruine un băiețel, Ahmed.

Ahmed, a displaced child, was rescued from the ruins of his home in the village of Qatma, north of #Aleppo, #Syria. The family’s house was destroyed by today’s devastating #earthquake. pic.twitter.com/Ec4pommcLc

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 6, 2023