VIDEO/ Imagini dramatice! Momentul când luptătorii ucraineni din Azovstal se predau rușilor

Pe rețelele de socializare au apărut imagini ce arată momentele în care luptătorii ucraineni refugiați în Azovstal se predau pro-rușilor, clipurile postate arătând că o parte dintre soldații ultimei redute din Mariupol sunt răniți.

În unul din clipurile video, filmat din dronă, se vede cum soldații ucraineni ies la lumină, ducând răniți întinși pe tărgi, iar în alt video se vede cum sunt percheziționați de cei cărora li se predau (cel mai probabil forțe pro-ruse din Donețk), iar răniții sunt urcați în unele autobuze, iar ceilalți în altele.

