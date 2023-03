VIDEO. Imagini greu de închipuit: Rușii au început instruirea militară a elevilor din Crimeea

În școlile din Crimeea ocupată de ruși a început pregătirea militară obligatorie a elevilor, potrivit mai multor relatări din mass-media de stat rusă, care a difuzat și imagini video cu „antrenamentele” copiilor.

Un segment al unuia dintre reportajele difuzate de televiziunile rusești arată cum elevii, inclusiv fetele, sunt învățați să asambleze și mânuiască arme, părând a fi încurajați să facă acest lucru în contratimp, transmite Hotnews.ro.

Russian state media report that elementary military training lessons have begun in occupied Crimea pic.twitter.com/fsAEpTR0QC

— Francis Scarr (@francis_scarr) March 15, 2023